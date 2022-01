Chris Noth po obtožbah spolnega napada izrezan iz zadnje epizode serije In kot bi mignil ... RTV Slovenija Chris Noth bi se naj v enem od prizorov zadnje epizode serije In kot bi mignil … v vlogi Živine nemara znova pojavil ob Sarah Jessica Parker oziroma liku soproge Carrie, a so ga po več javnih obtožbah spolnega napada izrezali.

