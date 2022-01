Čehinja zapušča Avstralijo: Na trenutke se počutim kot v zaporu SiOL.net Poleg Novaka Đokovića so v petek v hotelu za migrante privedli tudi teniško igralko Renato Vorčevo, kateri so naknadno preklicali vizo za Avstralijo. Čehinja je že sporočila, da zapušča Avstralijo in ne bo iskala pravice na zveznem sodišču. Si pa želi, da bi uspelo Đokoviću.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Avstralija

Novak Đoković

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Meta Hrovat

Tina Robnik

Ana Bucik