Višje sodišče potrdilo zakonitost sklepov Thermane, na podlagi katerih so bili razlaščeni mali delni Celje.info Višje sodišče je pritrdilo argumentom Thermane, da nekdanji mali delničarji za izpodbijanje sprejetih sklepov na skupščini avgusta 2014, nimajo izkazanega pravnega interesa, saj niso več delničarji. Sklepi so tako postali pravnomočno veljavni, mali delničarji pa so izgubili prvo izmed sodnih bitk, v katerih se borijo za izgubljene deleže. Kazenski postopki sicer potekajo tudi proti malim delničarj ...

