Zaradi otežene epidemiološke situacije so na ministrstvu skupaj z Zavodom RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, o podrobnostih smo vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva že seznanili z okrožnico. Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šola ...