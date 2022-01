Na Poljskem so oblasti uporabljale vohunsko opremo Pegasus Monitor Vodja na Poljskem vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je v intervjuju priznal nakup vohunske opreme Pegasus, a zavrnil očitke, da bi bila ta uporabljena za sledenje opozicijskim politikom. Da je do nakupa sporne opreme res prišlo, je ta teden poročal dnevnik Gazeta Wyborcza, medtem ko je afera izbruhnila že konec 2021. preberite več » ...

