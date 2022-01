Peng Šuai in ostale prepovedane besede kitajskega spleta 24ur.com V globalni bitki za prevlado na spletu Kitajska v zadnjih letih izstopa s pristopom aktivnega urejanja in posledično ostrega nadzora, ki pogosto poseže v objave. Posledično je zaradi omejevanje svobode govora in misli redna tarča kritik Zahoda. V preteklem letu še najbolj zaradi primera teniške igralke Peng Šuai.

