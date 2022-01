Brezobziren deskar v petek pokvaril vlečnico Cojzarica na Pohorju. Danes ne bo obratovala Večer Včeraj okoli 14.45 je deskar na vlečnici s krogcem zapeljal s trase v levo in napel vlečno jeklenico do skrajnosti, nato pa izpustil vlečko. Jeklenica se je močno zanihala in iztirila s koles.

