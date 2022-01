Romana Lavrič razkrila, kakšen odnos imata z Ambrožem (Kmetija) TOčnoTO.si Romana Lavrič in Ambrož Vahen Kralj sta v šovu Kmetija imela nesporazum in prijateljstvo je usahnilo. Kaj pa se dogaja sedaj, ko so kamere ugasnile? Romana Lavrič je odgovarjala na vprašanja svojih sledilcev in nekdo je vprašal, kakšen odnos imata sedaj z Ambrožem. Spomnimo, da sta bila dobra prijatelja, vse dokler Romana ni izdala Ambroževe […] Romana Lavrič razkrila, kakšen odnos imata z Ambrožem...

Sorodno



















Oglasi