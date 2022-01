Kanadski influencerji zaradi zabave na letalu obtičali v Cancunu 24ur.com Skupina mladih, ki je potovala iz Montreala v Cancun, je zaradi neprimernega vedenja na krovu letala, kjer so plesali, popivali, kadili in ignorirali vse protikoronske zaščitne ukrepe, obtičala v Mehiki. Letalski prevoznik je namreč odpovedal njihov povratni let. Kanadski premier Justin Trudeau jih je označil za "barbare" in "idiote". Grozijo jim visoke denarne kazni in celo zapor.

Sorodno









































































































































Oglasi Omenjeni Kanada

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Tina Robnik

Ana Bucik

Štefan Hadalin

Žan Kranjec