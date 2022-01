V letu 2021 smo bili priča porastu množičnih migracij. V Evropi je prišlo do nove invazije migrantov na Baltiku. Sredozemska in balkanska pot ostajata odprti. V ZDA Joe Biden v prvem letu predsedovanja sprožil migrantsko krizo. Množične migracije v Evropo in na Zahod so se nadaljevale tudi v letu 2021. V začetku lanskega leta so migranti znova povzročali težave na Balkanu, sredozemska in balkansk ...