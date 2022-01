Dve novinarski združenji ostro nad scenariste Tarče: Organizirali so javno sojenje in linč nedolžneg Nova24TV “To je bil javni linč Franca Kanglerja, česar si nacionalna televizija, se pravi televizija v državni lasti, ki jo vsi prisilno plačujemo, res ne bi smela privoščiti. Pomislite, nekdanji mariborski župan je bil obravnavan v 26-ih zadevah, v prav vseh je bil oproščen ali so opustili kazenski pregon, nato pa pride Erika Žnidaršič, ki z uredništvom Tarče organizira javno sojenje, pri čemer se postavi ...

Sorodno







Oglasi