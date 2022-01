Presenečenje v Kopru, Štajerci po festivalu preobratov izgubili v Zagrebu SiOL.net Slovenski prvoligaški nogometni klubi se pripravljajo na spomladanski del, ki se bo začel 12. februarja, za Olimpijo in Muro pa še nekoliko prej. Črno-beli, ki jih po dolgem času ne vodi več Ante Šimundža, se podobno kot Mariborčani in Celjani 20. januarja odpravljajo v Turčijo, njihovi tekmeci v 1. SNL pa trenirajo doma oziroma na Hrvaškem. V soboto sta prvo pripravljalno tekmo odigrala Aluminij in Koper. Kidričani so v Zagrebu po hudem boju izgubili proti Lokomotivi s 3:4, Koprčani pa so na Bonifiki nepričakovano klonili proti hrvaškemu drugoligašu Orijentu (0:1).

Sorodno Oglasi