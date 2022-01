Za vstop v Slovenijo se čaka tudi več kot dve uri 24ur.com Tudi prvi januarski konec tedna je v znamenju povečanega prometa, ki so ga prinesli konec leta in prazniki. Tokrat v obratni smeri – z Balkana proti državam na zahodu Evrope. Na posameznih mejnih prehodih s Hrvaško so tako daljše čakalne dobe, najdlje je treba za vstop v Slovenijo čakati na Obrežju in v sosednji Slovenski vasi ter na Gruškovju – več kot dve uri. Ker številni vozniki pot nadaljuje...

