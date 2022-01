Norveška veselica v Bischofshofnu, Slovenci brez presežka SiOL.net Zmagovalec posamične tekme v smučarskih skokih v Bischofshofnu je Norvežan Marius Lindvik. Na odru za zmagovalce sta mu družbo delala rojak Halvor Egner Granerud in Avstrijec Jan Hoerl. Do točk štirje Slovenci, najvišje na 13. mestu Anže Lanišek. Lovro Kos ga je v prvi seriji polomil in ostal brez finala.

