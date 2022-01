Ljutomer je spet rahlo streslo 24ur.com Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 17.08 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 139 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Ljutomera. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebiv...

