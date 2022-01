Iranski migrant, ki čaka že devet let: Zanima jih le Đoković SiOL.net Mehdi Ali je devet let zaprt v emigrantskem domu. Več ali manj prepuščen samemu sebi. Čez noč se mu je življenje postavilo na glavo, potem ko je za soseda dobil Novaka Đokovića. "Še nikoli nisem videl toliko kamer in toliko pozornosti. Upam, da bo Novak Đoković izvedel za naš položaj in o tem tudi spregovoril."

