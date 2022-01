Barceloni se je smejalo tretje mesto, a ... Sportal Vodilni španski prvoligaš Real Madrid bo v današnjem derbiju 20. kroga gostil Valencio, Barcelona pa je na gostovanju pri Granadi osvojila točko (1:1). Katalonci so bili zelo blizu zmagi, ki bi jih popeljala na tretje mesto. Vodili so do 89. minute, nato pa so gostitelji izenačili. Jan Oblak se bo v nedeljo z Atleticom pomeril proti Villarrealu.

