Voditeljica Tarče naj bi bila v suspenzu, o čemer smo že poročali. To naj bi se zgodilo po četrtkovi oddaji Tarča v kateri je bil gost Franc Kangler. In kaj bo torej z oddajo Tarča prihodnji teden? Zurnal24.si je prišel do neuradnih informacij, in sicer da oddaja Tarča prihodnji teden odpade. V. d. direktorice informativnega programa javne televizije Jadranka Rebernik naj bi po njihovih informacijah oddajo prihodnji teden odpovedala in ustvarjalce poslala na dopust.