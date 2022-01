S kvačkanjem želijo te Slovenke priti v Guinnessovo knjigo rekordov Reporter Članice skupine Slovenija kvačka so združile moči in bodo z izdelanimi tisoč kvačkanimi izdelki poskušale prisvojiti Sloveniji nov Guinnessov rekord. Začele so s kvačkanjem grbov 212 slovenskih občin, ki jih bodo na kulturni praznik slovesno predale občin

