Navijači BARCELONE na možnost takšnega scenarija niso upali NITI POMISLITI. To je NOČNA MORA ... Ekipa Barcelona je na tekmi 20. kroga španskega prvenstva v gosteh remiziral z Granado z 1:1 in z 32 osvojenimi točkami ostala na šestem mestu na lestvici. Na vrhu je še naprej Real, ki je z zmago proti Valencii s 4:1 prednost pred Sevillo povišal na osem točk, le da so Andaluzijci odigrali dve tekmi manj.



