Rusija v pogovorih z ZDA ni pripravljena na 'koncesije' glede Ukrajine 24ur.com Rusija v pogovorih z ZDA glede Ukrajine in varnosti v Evropi ni pripravljena na nobene koncesije, je sporočil namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Izrazil je tudi razočaranje nad dosedanjimi "signali" iz ZDA in tudi EU. V Washingtonu so medtem izrazili pripravljenost na pogovore o raketnih sistemih in vojaških vajah.

