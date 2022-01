Pri adaptaciji dela Roalda Dahla bosta združila moči Anderson in Cumberbatch RTV Slovenija 12 let po priredbi Čudovitega lisjaka se bo Wes Anderson lotil priredbe še enega dela slavnega britanskega pisatelja Roalda Dahla. Tokrat bo to The Wonderful Story of Henry Sugar, v katerem bo glavno vlogo odigral Benedict Cumberbatch.

