Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Že od samega začetka je jasno, da so petkovi kolesarski protesti po Ljubljani nastali v dogovoru z nekaterimi političnimi strankami – o tem da skupaj načrtujejo, usklajujejo in pripravljajo scenarije, pričajo tudi nekatere fotografije. Tokrat je Požareport objavil dokaz – na fotografiji skupaj sedijo Luka Mesec, Jaša Jenull in Tea Jarc. Očitno svoje naveze niti ne skri ...