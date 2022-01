Do točk le Bauer Dnevnik Zasledovalni tekmi svetovnega pokala v biatlonu v Oberhofu sta pripadli Francozu Quentinu Fillonu Mailletu in Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland. Od slovenskih predstavnikov je do točk svetovnega pokala prišel le Klemen Bauer, ki je bil 35. Naslednje...

Sorodno

















Oglasi