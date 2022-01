Referendum uspel, v Gibanju za Izolo so slavili Primorske novice Izolani so na referendumu zavrnili uveljavitev odloka o občinskem prostorskem načrtu. Tako je kazalo že po prvih sinočnjih informacijah iz občinske volilne komisije. Proti uveljavitvi je glasovalo 72 odstotkov in za uveljavitev 28 odstotkov udeležencev referenduma.

