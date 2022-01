Nogometaši Paris St. Germaina so se v 20. krogu francoskega prvenstva še enkrat več izognili porazu v zadnjem delu tekme. Na gostovanju v Lyonu so do 76. minute izgubljali z 0:1, nato pa je izenačil Thilo Kehrer. Domači so povedli v sedmi minuti, ko je gol dosegel Lucas Paqueta.



