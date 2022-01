“Ni razumljivo, ko jasno poveš, da se gre za fašizem, kako to, da oni to komentirajo in da se oni vi topnews.si “Jutri, gremo vsi v Dražgoše, kot sporočilo, da so vrednote pomembne, da smo se borili za narod, za jezik, za obstoj, za SVOBODO. Da je bil boj proti okupatorju potreben in upravičen. Fašiste in kolaborante smo iztrebili takrat in jih bomo tudi danes. SF/SN,” je v petek na Twitterju zapisal poslanec SAB Marko Bandelli, in […]...

