Evropski komisar Breton: EU bo morala do 2050 v nove jedrske elektrarne vložiti 500 mrd EUR Energetika.NET Jedrska energija bo skupaj z obnovljivimi viri energije igrala ključno vlogo pri doseganju razogljičenja Evrope do leta 2050, EU pa bo morala do sredine stoletja vložiti 500 milijard evrov v jedrske elektrarne nove generacije, je za francoski časnik Journal du Dimanche dejal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

