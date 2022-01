V NHL zmagi za St. Louis in Detroit Ekipa Hokejisti St. Louis Blues so v severnoameriški ligi NHL doma z 2:1 premagali Dallas Stars, igralci Anaheim Ducks pa so na svojem ledu s 4:3 po kazenskih strelih na drugi preostali tekmi večera ugnali Detroit Red Wings.



