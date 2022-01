[V hotelu so ga našli neodzivnega] Umrl je zvezdnik televizijske serije Polna hiša Bob Saget Politikis Šerifov urad okrožja Orlando na Floridi je v nedeljo sporočil, da so v sobi hotela Ritz Carlton v Orlandu našli mrtvega zvezdnika televizijske serije Polna hiša, 65-letnega Boba Sageta. Detektivi niso odkrili znamenj nasilja, samomora ali uporabe mamil, vzrok smrti bo ugotovil mrliški oglednik. Šerifov urad je dobil klic v sili iz hotela, da je […] The post [V hotelu so ga našli neodzivnega] Umrl ...

