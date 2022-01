KPK ob začetku volilnega leta poziva funkcionarje, naj skrbijo za ustrezno raven politične debate Večer Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ob začetku volilnega leta poziva funkcionarje, naj skrbijo za ustrezno raven politične debate in se vzdržijo ravnanj, ki bi dodatno krnila ugled in zaupanje v delovanje javnega sektorja. Ugled in integriteta javnega sektorja ne smeta biti vsakokratna žrtev predvolilnih bojev, opozarjajo.

