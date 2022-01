Novomeščani ga poznamo kot Longa, ljubitelji glasbene zabave pa tudi kot DJ Longa, le malokdo pa ve, da na njegovih uradnih dokumentih piše Jožef Tisu. Njegova didžejevska kariera traja zavidljivih 57 let. Osemnajst let mu je bilo, ko je v nekdanjem dijaškem domu za dijake poklicnih šol v Bršljinu prvič vrtel glasbo za publiko. V plesni dvorani so takrat imeli gramofon in nekaj plošč. Potem ...