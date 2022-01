11 dan iskanja pogrešanega Mateja: Preiskali so zapuščene stavbe, tunele… Lokalec.si Nadaljuje se iskalna akcija pogrešanega Mateja, danes je že enajsti dan, ko ni znano, kaj se je z njim zgodilo. Policija preverja tudi ostale lokacije, prav tako nadaljujejo iskanje v reki, a to otežuje slabo vreme. Na žalost ni nobenih novih informacij, ki bi lahko pripomogle k razrešitvi skrivnosti. Pojavile so se govorice, da naj bi v klubu prišlo do prepira, a oče po pogovoru s prijatelji meni ...

