Mladi za podnebno pravičnost: Izenačite zahteve za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov RTV Slovenija V gibanju Mladi za podnebno pravičnost se zavzemajo za zaprtje in opustitev vzpostavljanja novih naprav za sežig in sosežig odpadkov: "Država naj uveljavi resnično trajnostne načine ravnanja z odpadki, začenši s politiko zmanjševanja nastajanja odpadkov. "

Sorodno



Oglasi