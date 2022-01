Kurz in Blair se bosta skupaj borila proti antisemitizmu in rasizmu Lokalec.si Bivši avstrijski kancler Sebastian Kurz se bo bolj dejavno angažiral v boju proti antisemitizmu in rasizmu. Skupaj z nekdanjim britanskim premierjem Tonyjem Blairom bo častni sopredsedujoči Evropskemu svetu za strpnost in spravo (ECTR), je danes sporočil vodja Evropskega judovskega kongresa Moše Kantor. “Ne bi mogli najti boljše osebnosti za vodenje s strastjo, modrostjo in odločenostjo v soočanju ...

Sorodno



Oglasi