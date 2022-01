Policisti zasledovali tatu goriva v Avstrijo in ga prijeli pri Gradcu RTV Slovenija Na bencinskem servisu v Pincah je voznik osebnega vozila v četrtek okoli 3. ure natočil gorivo in se odpeljal brez plačila. Nato je pobegnil v Avstrijo, policisti pa so ga prijeli v bližini Gradca, kjer so ga predali avstrijskim policistom.

Sorodno

Oglasi