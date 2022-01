Mnogo prehitro se je poslovil igralec, ki smo ga spremljali v priljubljeni zabavni seriji TOčnoTO.si Stand-up komik, znan po svojih vlogah v ‘Polni hiši’, ‘Kako sem spoznal vajino mamo’ in ‘Najbolj smešni videi v Ameriki’ – Bob Saget, je umrl v nedeljo v starosti 65 let. Komika so domnevno našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Ritz-Carltonu v Orlandu. Našli so ga v nedeljo popoldne po nastopu v Jacksonvillu v […] Mnogo prehitro se je poslovil igralec, ki smo ga spremljali v priljubljeni zabavni ...

