Slovenska raziskovalka Anna Dragoš bo s preciznim mikroskopom preučevala viruse, ki vstopajo v bakterije in z vgradnjo virusne DNK v bakterijsko DNK spreminjajo lastnosti bakterij. Nekatere spremenjene lastnosti bakterij so lahko pozitivne in ugodne za človeka, druge pa se iz neškodljivih bakterij lahko spremenijo v patogene.