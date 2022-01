Papež Frančišek o cepljenju: Čas je za streznitveno terapijo Večer Odločitve v boju s pandemijo morajo biti jasne, trdne in pregledne ter sprejete na način, da se državljani čutijo vanje vključeni in obenem odgovorni za njihovo izvajanje, je v nagovoru diplomatskemu zboru pri Svetem sedežu povedal poglavar RKC. Omenil je tudi odpor peoti cepljenju in dezinformacije.

