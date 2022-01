Dvajset slepih in slabovidnih ustvarjalcev usmerja pogled onstran svetlobe RTV Slovenija Na današnji dan pred 140 leti se je rodila Minka Skaberne, učiteljica, ki je velik del življenja posvetila skrbi za slepe. Tudi njej v spomin so v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu odprli razstavo slik in fotografij slepih in slabovidnih avtorjev.

Sorodno

Oglasi