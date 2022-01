(VIDEO) Jan Plestenjak predstavlja novo pesem »Na vetru s severa« Demokracija Piše: Kuloar.si »Na vetru s severa« je že četrti singel z zadnjega albuma Jana Plestenjaka z naslovom V naju še verjamem. Spremlja ga čudovit videospot, ki so ga med drugim snemali v Logarski dolini; gre za že 49. Janov videospot! Nedvomno bo tudi ta pesem postala uspešnica, podobno kot so že postale »V naju še verjamem«, »Meni dobro je« in »Zgoraj je nebo«. Več si lahko preberete TUKAJ.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Jan Plestenjak Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jure Leben

Joc Pečečnik

Franc Kangler