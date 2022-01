[Paškova in Carlova se bojita zastaranja, a skrbeti bi ju morala predvsem resnica] Vrhovno sodišče p Politikis Vrhovno sodišče je v zadevi, povezani z očitki o razžalitvi novinark Radiotelevizije Slovenija, zavrnilo predlog zagovornikov predsednika stranke SDS in vlade Janeza Janše za prenos krajevne pristojnosti s celjskega na drugo sodišče. Ponovljeno sojenje Janši v tej zadevi se bo tako v Celju nadaljevalo 3. februarja letos. Kazenski postopek zoper Janeza Janšo na Okrožnem sodišču […] The post [Paškov ...

