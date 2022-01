Zadnjih sedem let najbolj vročih v zgodovini planeta RTV Slovenija Zadnjih sedem let je bilo svetovno gledano najbolj vročih v zgodovini meritev, je sporočil evropski servis za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S) in potrdil, da se je leto 2021 pridružilo predhodnim letom, ki podirajo temperaturne mejnike.

