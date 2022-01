Predsednik Evropskega parlamenta Sassoli zaradi okvare imunskega sistema v bolnišnici, že dalj časa Politikis Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je zbolel in se zdravi v bolnišnici v Italiji zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema, so sporočili danes iz Evropskega parlamenta v Bruslju. 65-letni Sassoli ima sicer že dlje časa resne težave z zdravjem, pred tem se je septembra lani zdravil zaradi pljučnice. Sassoli se od 26. decembra lani zdravi […] The post Predsednik Evropskega parlamen ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Evropski parlament

Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jure Leben

Franc Kangler

Aleš Hojs

Tadej Pogačar