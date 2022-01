Piranski akvarij bo odslej pod okriljem Univerze na Primorskem RTV Slovenija Podpisali so pogodbo o prenosu Akvarija Piran na Univerzo na Primorskem (UP). Akvarij bo postal del novonastalega Centra znanosti UP, ki bo obsegal štiri enote - poleg akvarija še Arheološki park Simonov zaliv, Hišo znanosti in Izobraževalni center.

