Papež Frančišek je danes pozval mednarodno skupnost, naj okrepi cepljenje proti covidu-19, in dejal, da je potrebna neke vrste streznitvena terapija za boj proti neutemeljenim informacijam, ki ljudi odvračajo od cepljenja. Vlade je pozval, naj vsem po svetu zagotovijo dostop do cepiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Ljudje so dovzetni za vplive trenutne ideologije, pogosto […] The post Pa ...