Novogoriški kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja na Tolminskem ovadili 38-letnika. Ta je osumljen, da se je 2. januarja s kombijem večkrat zaletel v osebni avtomobil, ki ga je vozil 50-letnik, in ga poskušal na nevarnem odseku zriniti s ceste. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je s kombijem […] The post [Preveč resno je vzel hitre & drzne] Na Tolm ...