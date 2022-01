Jutra bodo še mrzla, čez dan več jasnine SiOL.net Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo jasno vreme, ponekod se bodo jutranje temperature spustile tudi do -10 stopinj Celzija.

