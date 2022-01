Napovednik za nova nadaljevanja Princa z Bel-Aira obljublja temačno zgodbo 24ur.com Oboževalci legendarne komične serije Princ z Bel-Aira, v kateri je Will Smith blestel med letoma 1990 in 1996, so dočakali njeno nadaljevanje. V novih epizodah se bo v glavni vlogi pojavil novinec Jabari Banks, zgodba pa tokrat dobi nekoliko temačnejšo podobo.

