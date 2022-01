(FOTO) V javnosti se je pojavila fotografija s poti v Beograd. Kdo so prijatelji pogrešanega Mateja Večer 27-letnega Splitčana Mateja Periša, za katerim so se v Beogradu vse sledi izgubile v noči na zadnji dan lanskega leta, še vedno iščejo policisti, potapljači, drugi organi in njegov oče. Ta je za medije že povedal, da bo v srbski prestolnici ostal vse dokler ne najdejo njegovega sina. Včeraj je v Srbijo šla tudi hrvaška policija, ki se bo vključila v iskanje, je v izjavi za javnost povedal hrvaški premier Andrej Plenković

